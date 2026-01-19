今年の箱根駅伝で史上初となる２度目の３連覇を達成した青学大・原晋監督が１９日、自身のＸに新規投稿。学生と一緒に防衛省を訪問したことを明かした。「本日表敬訪問させて頂きました。大変お忙しい中お時間頂き有難うございました」とつづり、小泉進次郎防衛大臣と記念撮影。原監督が防相のイスに座り、満面の笑みを浮かべているショットを公開した。「学生に対しても『一つの事をやり抜く力』は社会に出て必ずいきる。『