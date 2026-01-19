『けものフレンズ』のマーゲイ役や『BanG Dream！』山吹千紘役で知られる声優の山下まみさんが19日、自身のXを更新。昨年、第一子を出産したことを発表しました。【写真を見る】【 声優・山下まみ 】昨年、第一子を出産「愛おしさと感謝でいっぱい」赤ちゃんの写真と共に報告山下さんはXで「私事ではございますが、昨年、第一子を出産いたしました。」と報告すると、「スケジュールの調整や温かなお心遣いをいただいた関係者