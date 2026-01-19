東京都は2月2日から、「東京アプリ」をダウンロードしマイナンバーによる本人確認を行った人を対象に11,000ポイントを付与する「東京アプリ生活応援事業」を実施する。東京アプリ生活応援事業同事業は、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえ、都民の生活をより一層応援することを目的として実施される。対象となるのは、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者で、東京都