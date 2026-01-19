タレントの堀ちえみさんが2026年1月15日にブログを更新し、移植した舌が腫れてしまったことを明かした。「大きく腫れています」「触るとぷにゅぷにゅ」堀さんは19年2月に舌がんのステージ4と診断されたことを報告。その後、太ももの組織を移植する舌の再建手術などを受け、24年2月に完治したことを明かした。一方、25年12月には人間ドッグで肺に「疑わしいもの」が見つかったと報告したり、今月には身体の不調で「仙骨硬膜外ブロッ