短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公開記念舞台あいさつが1月17日に愛知県・ミッドランドシネマ名古屋空港で行われ、短編「The Breath of the Blue Whale」のプロデュースを務めたMEGUMI、監督・佐渡恵理、主演・濱尾ノリタカ、共演・NANAMIが登壇した。【写真】濱尾ノリタカらが撮影秘話を語る！『MIRRORLIAR FILMS Season8』「The Breath of the Blue Whale」の面々による舞台あいさつの様子とても美しい