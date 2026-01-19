日本維新の会元政調会長で、元参院議員の音喜多駿氏（42）が19日、自身のX（旧ツイッター）で「私自身は出馬せず、今回は妻のバックアップに徹し、音喜多家・総力戦でこの戦いに臨みます」と不出馬を表明。この日、同党が衆院選東京15区（江東区）への擁立を発表した音喜多氏の妻で、江東区議の三次（みつぎ）由梨香氏（40）を後方支援するとした。 【写真】音喜多駿氏の妻・三次由梨香氏 音喜多氏は「来る衆院選に向