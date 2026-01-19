阪神が19日、新たな公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」をリリースすると発表した。「動く」トレカや、トレード機能、さまざまな場面でトレカがゲットできる「限定トレカ」機能が新登場する。サービスリリース日は、3月6日となる予定。