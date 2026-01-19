広島の森下暢仁投手（２８）が１９日、マツダスタジアムで自主トレを公開した。７年目のシーズンに向けて、「最終的にチームが優勝できるように、しっかり貢献できるように頑張りたいと思います」と決意を示した。この日はキャッチボールやノックなどで汗を流した。同僚たちとリラックスした雰囲気で練習を行った。昨年８月に発症した右肩の炎症からの回復具合に関しては「大丈夫です。いい感じでやれています」とうなずいた。