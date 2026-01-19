ワンコがやけに大人しいので、何をしているのか様子を見に行ってみたら…？ワンコの食いしん坊ゆえのイタズラが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「どうしても食べたかったのね」「可愛くて怒れない」といった声が寄せられています。 【動画：やけに静かな犬→『おかしいな』と思って見てみたら…怒るに怒れない『まさかの光景』】 ワンコがやけに静かだと思ったら… TikTokアカウント「okara716」に投稿