パラタ・エアは、東京/成田〜ソウル/仁川線を定期便化し、1月19日に運航を開始する。週12往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間は東京/成田発が2時間25分、ソウル/仁川発が2時間20分から2時間25分。パラタエアは、旧フライカンウォンで、2023年に運航停止・破産後に、Winixが取得し改称した。9月30日に韓国国内線の運航を再開した。東京/成田〜ソウル/仁川線は、2025年11月17日からチャーター便として運