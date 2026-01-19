高市総理が意向を示した衆議院解散総選挙。今回は真冬の選挙に加えて、解散から投開票まで戦後最短の「超短期決戦」になるとみられています。真冬の選挙はなにが大変なのか？この悪条件は誰に味方するのか？一般的には投票率が下がると有利/不利になる勢力があるといいますが、今回は果たして…さらに、高市総理が解散を急ぐ理由も見えてきたといいます。ジャーナリスト・武田一顕氏の解説をもとに、衆議院が解散された後ど