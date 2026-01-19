メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の小松崎花菜アナウンサー（28）が、このほど「第24回ANNアナウンサー賞」番組部門で優秀賞を受賞した。【画像】『ドデスカ！』集合ビジュアル小松崎アナは『ドデスカ！』に出演中。2025年9月に『ドデスカ！』で放送した、東海３県の旬なスポットからアツ〜い情報を生中継で届ける「とびだせ！ふっと〜中継」でのリポートが評価された。 ANNアナウンサー賞は、年間を通じて取材・構成・アナウン