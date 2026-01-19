CSスポーツチャンネル「スカイＡ」は19日、阪神タイガース春季キャンプの模様を2月1日（日）から全日程生中継で放送すると発表した。同番組は冠スポンサー３年目となるコハラゴム株式会社を迎え、「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」として放送することになった。球団初のリーグ連覇を目指す藤川阪神。宜野座＆具志川でトレーニングに励む虎戦士の姿を連日生中継で伝える。グラウンドでの守備