阪神は19日、榮枝裕貴選手が一般女性と結婚したことを発表した。榮枝は球団を通じて「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。これからは支え合いながら、2人で一緒に成長していきたいと思います。今シーズンは、チーム関係者、ファンの皆様、そして家族とともに、リーグ連覇、日本一奪還の喜びを分かち合えるように頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」とコメント。