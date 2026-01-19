【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの平愛梨が、1月19日までに自身のInstagramを更新。子供たちの晩ごはんを公開した。【写真】4児のママタレ「お子様ランチみたい」子供達リクエストの華やか夕食◆平愛梨、子供たちリクエストの晩ごはん披露平は「朝から子供たちに『今日の夜は何食べたい？』と聞いたら みんな『オムライス』とリクエスト」と記し、晩ごはんの写真を投稿。「そんな得意でもないんだけどな」と謙遜しつつも、綺