『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』集合 『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』が1月18日、開催された。集まったのはEXILE AKIRA・EXILE TAKAHIRO（EXILE）、陣・吉野北人（THE RAMPAGE）、木村慧人・中島颯太（FANTASTICS）、奥田力也・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、岩城星那・中村竜大（LIL LEAGUE）、夫松健介・岡尾琥珀（KID PHENOMENON）、KAEDE（f5ve）、佐藤晴美、鶴屋美咲・小川桜花（Girls2）、YUN