◇米男子ゴルフツアーソニー・オープン最終日（2026年1月18日米ハワイ州ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）6打差の13位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、2ボギーの67で回り、通算9アンダーで13位だった。米下部ツアーから昇格した平田憲聖（25＝ELECOM）は7アンダーで24位。米沢蓮（26＝パルコホーム）と金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は6アンダーで31位。昨季日本ツアー賞金王の金