ＴＢＳ「人生最高レストラン」が１７日、放送され、元テレビ東京のアナウンサーで、現在は女優としても活躍する森香澄（３０）がゲスト出演。就職活動を振り返った。森は２３年３月末でテレ東を退社。フリーに転身した。就職活動では、大阪のテレビ局を含め、９社受験。「全部最終まで残ったんですよ。（でも）全部最終で落ちて」「もう分からなかったです、正解が」と振り返り、「最後（９社目で）どーにでもなれ！、で受けた