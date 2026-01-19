女優の松雪泰子（53）が、18日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。直感力について明かした。占い師の彌彌告さんから「直感力に優れている」と指摘された松雪は「物事の最終地点までを一瞬にしてハッと想像しちゃう癖がある」と語った。彌彌告さんに「この直感のセンサーって生存本能に直結しているんです。だから“なんかこの道行きたくない”とか“今日は気をつけないと”とか