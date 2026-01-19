秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが19日、都内で行われたアンファーの女性向けヘアケアブランド「スカルプDボーテ」アンバサダー就任発表会に出席した。渡辺真（39）は「去年は1年で、ファンの皆さんといろいろなものを乗り越えて、レコード大賞新人賞を取れた。僕らにとって大事な賞。今年は大賞で帰りたい。ファンと一致団結したい」と、日本レコード大賞を狙うと宣言した。「夢をあきらめるな！オーディショ