コンパクトSUVがオフロード仕様へ進化トヨタが長年培ってきた信頼性と、アウトドアカルチャーへの敬意を融合させた意欲作として、米国ラスベガスで2025年11月に開催された「SEMAショー」で、多くの来場者の視線を集めたのが「カローラクロス ハイブリッド 那須エディション」です。このイベントではカスタムカーや最新技術が集結するこの舞台で、那須エディションは量産車をベースにしながらも、冒険心を強く刺激する存在とし