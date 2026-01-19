JR西日本によりますと、きょう（19日）特急やくも号で車両点検を行ったところ、一部車両に不具合が認められたため、一部列車で運転を取りやめたということです。（1時半現在） 【運転取りやめ】特急やくも20号・21号（岡山駅～出雲市駅間運休） 影響人員：約300人 ＪＲ西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。