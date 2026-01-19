小田急電鉄と小田急バスは、テレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」の小田急沿線の開園を受け、1月20日（火）から、本施設の世界観を表現した装飾を、近隣の駅設備や路線バス（一部車両）で実施。特別装飾を通して、施設での“冒険”に向かうワクワク感を高めるだけでなく、沿線に住む人々に新たな観光スポットが生まれる高揚感を届ける。【写真】乗りたい！「ポケパーク カントー」装飾バス