＜ソニー・オープン・イン・ハワイ最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞首位と6打差の13位タイから出た松山英樹は、５バーディ・２ボギーの「67」で回り、トータル9アンダー・13位タイでシーズン初戦を終えた。59位タイでの予選通過だったが、決勝ラウンドしっかり伸ばして大きく順位を上げた。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？「4日間の中ではショット、パットともに一番いい感