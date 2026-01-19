カブスとマイナー契約を結んだ慶大の常松広太郎（法学部4年）が19日、同大学日吉キャンパス（横浜市）で会見を行った。16日に自身のSNSで、カブスとマイナー契約を締結したと正式に発表していた常松。会見冒頭で改めて「日本時間の16日にシカゴ・カブスとマイナー契約をこの度結びました」と報告。「実際にこの目でカブスの施設を見て、ここで野球をやっていくんだっていうところですごいわくわくしています」と率直な思いを話した