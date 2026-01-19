気象庁と国土交通省は19日に記者会見し、21日から25日ごろにかけて日本海側を中心に大雪が続く恐れがあるため、交通障害に警戒するよう呼びかけた。大雪が予想される地域では、不要不急の外出を控えるよう求めている。