最終ラウンド、18番でティーショットを放つ松山英樹。通算9アンダーで13位＝ワイアラエCC（共同）【ホノルル（米ハワイ州）共同】米男子ゴルフの今季開幕戦、ソニー・オープンは18日、ハワイ州ホノルルのワイアラエCC（パー70）で最終ラウンドが行われ、13位から出た2022年大会覇者の松山英樹は5バーディー、2ボギーの67で回り通算9アンダー、271で13位だった。平田憲聖は7アンダーで24位、米沢蓮と金谷拓実は6アンダーで31位