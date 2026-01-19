11月に開催された川崎市の「Colors, Future! Summit 2025」はカンファレンスとフェスティバルを融合したイベントだ。これからの川崎を築いていくために集った製作委員会のメンバーは、同イベントをどう位置づけ、そして発展させようとしているのだろうか。「Colors, Future! Summit 2025」を先導した製作委員会のみなさん○川崎市の一大イベント「Colors, Future! Summit 2025」2025年、川崎市は市制101周年を迎え、新たなステージ