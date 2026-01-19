香川1区に立候補表明参政党新人の道川和樹さん（30） 香川1区には参政党新人の道川和樹さん（30）が立候補を表明しました。 （参政・新／道川和樹さん）「働いても手元にお金が残らない報われない社会になっている。この日本の現状をどうにか変えたいと思い立候補（を決断）した」 道川さんは高松市出身の30歳です。大学卒業後に香川県内の病院で臨床工学技士として働き、現在は医療機器会社に勤務しています。 参