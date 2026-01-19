カナダ首相がトランプ発言を非難、グリーンランドにカナダ軍派遣を検討 カナダのカーニー首相はトランプ米大統領の欧州8カ国に対する関税警告を非難。 これは深刻な事態だ、我々はこの事態のエスカレーションを懸念している。グリーンランドの安全保障はNATOの責任の範囲内にある、我々は地理的な場所を問わず常に国の主権と領土保全を支持すると語った。 カーニー首相はカ