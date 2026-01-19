週明け１９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２６５．９６ポイント（０．９９％）安の２６５７９．００ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３７．０９ポイント（０．４０％）安の９２２９．７７ポイントと３日続落した。売買代金は１３２９億４０４０万香港ドルとなっている（１６日前場は１４０７億８９７０万香港ドル）。投資家心理がやや悪化する流