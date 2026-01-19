中国の人口が4年連続減少し、去年の出生数は過去最少となりました。中国国家統計局は19日、2025年末時点の中国本土の人口が前の年に比べて339万人減少し、14億489万人だったと発表しました。2021年をピークに、4年連続の減少です。また、2025年に生まれた子どもの数・出生数は792万人で、初めて800万人を割り込み、1949年の建国以降、過去最少となりました。一方、65歳以上の人口は2億2365万人で、総人口に占める割合は前の年より0