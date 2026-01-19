中国の2025年のGDP＝国内総生産は前の年に比べてプラス5％と発表されました。19日に発表された中国の去年の年間GDPはプラス5．0％で、伸び率が前の年から変わらず、「5％前後」という政府の成長目標を達成した形です。不動産不況が依然として続いていて、マンションなどの不動産開発投資はマイナス17．2％と大幅に落ち込み、4年連続で前の年を下回りました。また、消費動向を映す小売売上高はプラス3．7％で、「自動車」や「家電」