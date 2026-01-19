売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ pic.twitter.com/qrrMUOUmwU— 阿波みなみ (@miiitan_n) January 17, 2026 タレントの阿波みなみが17日、自身のX（旧Twitter）を更新した。過去のキャバ嬢時代の姿と現在の写真を並べて公開し、その変貌ぶりが話題となっている。阿波は「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には、赤い華やかなドレスをまとい、整ったヘアメイクで微笑むキャバ