サイゼリヤやすかいらーくホールディングスなど大手外食チェーンの一角が安い。今週２３日に召集される通常国会冒頭での衆院解散が確実視されるなか、複数のメディアが、総選挙の公約に与野党各党が食料品の消費税減税を盛り込む方針であることを伝えており、その一方で、食料品の消費税が減税となれば現在、軽減税率の対象外である外食の利用が減るとの見方から売られているようだ。 （注）タイトル末尾の