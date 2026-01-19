スタジオアリスが反落している。前週末１６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の売上高が前年同月比４．３％減と７カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。買い上げ単価は上昇した一方で、撮影件数（客数）が落ち込んだ。 出所：MINKABU PRESS