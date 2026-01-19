午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２３、値下がり銘柄数は９２８、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に食料、小売、水産・農林、電気・ガスなど。値下がりで目立つのはゴム製品、輸送用機器、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS