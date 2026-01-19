サクラメント・キングス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月19日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 110 - 117 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのサクラメント・キングス対ポートランド・トレイルブレイザーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォータ