THREEは1月1日、「2026 Spring Collection」を発売しました。■フェイスパウダーやアイカラーパレット、オードトワレなどが登場同コレクションは、“SCENTS OF DISTANCE―蒸気するアイデンティティ”がテーマ。ティーシーンにフォーカスし、ティーカップの上に交差する心地よい視線や、立ち昇る蒸気の美しさとあたたかさが感じられる色と香りのラインナップにて展開しています。「THREE セイクリッドスペース フェイスパウダー」（