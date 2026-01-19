19日14時現在の日経平均株価は前週末比504.53円（-0.94％）安の5万3431.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は623、値下がりは928、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は179.16円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が68.99円、ＳＢＧ が48.13円、ＴＤＫ が34.09円、豊田通商 が27.07円と続いている。 プラス寄与度トップはイオン