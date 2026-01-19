あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、歌がうまいと思う芸人＞ １位山口智充２位友近３位コロッケ４位浜田雅功５位どぶろっく６位狩野英孝７位ほしのディスコ８位遠藤章造９位長田庄平 ＜視聴者プレゼント＞伊豆・村の駅のトウモロコシ味ドレッシングをプレゼント！