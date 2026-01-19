中学生、高校生、大学生、社会人がタスキをつなぐ全国都道府県対抗男子駅伝が、1月18日に広島・平和記念公園前をスタート・フィニッシュとし、7区間48kmで開催されました。社会人と大学生が登場する3区と7区には、今年の箱根駅伝を沸かせた大学生ランナーも数多く出場しました。レースは、1区の鈴木大翔選手(仙台育英高校)で先頭に立った宮城県が、2時間16分55秒の大会タイ記録で初優勝。高校生区間の1区は、すでに早稲田大学への