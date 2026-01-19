タレントの大沢あかねが19日までに自身のインスタグラムを更新した。本番前のオフショットを公開し、ファンの間で話題となっている。大沢は「ほんばんまえ」とひと言つづり、一枚の写真を投稿。写真には、メイクスタッフの手が映り込んでおり、仕事のスタンバイ中とみられる大沢の姿が収められている。カメラに視線を向けた、現場の雰囲気が伝わるショットだ。この投稿には、ファンから多くのコメントが殺到した。コメント欄には「