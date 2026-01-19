【東スポ音楽館】演歌歌手・徳永ゆうきがシングル「明日に向かってプッシュプッシュ」（作詞作曲編曲・ｍｅｉｙｏ）で、演歌とは大きく違った新たな世界へと足を踏み入れている。――新曲はどんな作品ですか徳永「『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）がきっかけで出来上がった作品です。演歌ではなく、キャッチーなメロディーで、明るくて楽しく気持ちも前向きになる。自然と笑顔になれる楽曲です」――出来上がった経緯