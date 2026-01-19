Photo: haco 冬のお風呂は入れば天国だけど、脱衣所が寒くてつらい。ヒートショックの心配もあるから暖房器具を置きたいと思いながらも、スペースの広くない脱衣所にちょうどいいものを見つけるのもたいへんなんですよね。薄いから置き場所を選ばないヒーター Photo: haco スリーアップのミニパネルヒーターは