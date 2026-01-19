サッカーの試合中に、男性選手が相手選手にひどいヒジ打ちを浴びせ、物議を醸している。事件が発生したのはウェールズ３部のポースマドッグ対トレアードゥル・ベイ戦。英国メディア「トーク・スポーツ」によると、トレアードゥルのトム・テイラーが、相手の顔面をヒジで思い切り突いた。相手選手が大きくのけぞりそのまま倒れるほどで、この画像がネット上で拡散し、騒動となった。その後、警察は声明で「１７日に行われたト