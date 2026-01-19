観音寺警察署 1月8日午前10時50分頃、香川県観音寺市大野原町花稲の用水路で、無職の男性（92）が倒れているのを通行人が発見し110番通報しました。用水路の中には自転車がありました。 香川県観音寺警察署は、1月19日、現場の状況や自転車の痕跡などから死亡事故と認定しました。死因は出血性ショックとしています。 1月19日午後1時現在、2026年の香川県の交通事故死者数は2人となっています。