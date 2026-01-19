東京発のチョコレート専門店「D’RENTY CHOCOLATE」と、イタリア・トスカーナの老舗ブランド「VESTRI」が手を携え、伝統とモダンが響き合う特別なコラボレーションを実現。ひとつの箱で2つのブランドの感性が楽しめる『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』が、店舗数量限定で登場します。 D’RENTY CHOCOLATE×VESTRI『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』  発売日：2026年1月26日(月) ※数量限定価格：3,501円(税