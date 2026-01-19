ASCIIは1960年代に英語での通信や当時のコンピュータに必要な文字や記号だけが含まれるように定めた文字コードで、昔のコンピュータでは画像をそのまま表示できなかったため、ASCII文字を使って絵を表現する「アスキーアート」が多用されていました。ソフトウェアエンジニアのアレックス・ハリー氏は画像からアスキーアートに変換するレンダリング技術を、より鮮明かつエッジをくっきりとさせるアプローチについて解説しています。