おととし、関東で相次いだ連続強盗事件のうち、埼玉県所沢市の事件で実行犯のリクルート役として逮捕された男が、初公判で起訴内容を否認しました。【映像】連行される容疑者名倉優也被告（32）はおととし10月、仲間と共謀して所沢市の住宅に押し入り、現金を奪い80代の夫婦にけがをさせた罪に問われています。初公判で、名倉被告は「実行役と同じ扱いには納得できない」と起訴内容を否認しました。冒頭陳述で検察側は、「20